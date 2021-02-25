  1. Spor
25 Şub 2021 16:40

Portekiz'de İranlı futbolcu Ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi

Portekiz'de İranlı futbolcu Ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi

Porto forması giyen İranlı milli futbolu Mehdi Taremi Portekiz Premier Lig'de Ocak ayının oyuncusu seçildi.

Porto forması giyen İranlı milli futbolu Mehdi Taremi Portekiz Premier Lig'de Ocak ayının oyuncusu seçildi.

Portekiz medyasına göre, Mehdi Taremi'nin sahada gösterdiği performansla ligin Ocak ayının futbolcusu ödülünü kazandığı belirtildi.

Porto takımı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mehdi Taremi'yi bu ödülü nedeniyle tebrik etti.

Ödülü aldıktan sonra minnetarlığını dile getiren Taremi, Portekizce yaptığı açıklamada, “Bu ödül için teşekkürler. Bu başarı ekibin çalışmasının sonucudur.” dedi.

News Code 1892767

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