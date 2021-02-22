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22 Şub 2021 10:02

Manchester United 2 maç sonra kazandı

Manchester United 2 maç sonra kazandı

Manchester United, Premier Lig'in 25. haftasında Newcastle United'ı 3-1 mağlup ederek 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, Newcastle United'ı konuk etti. ''Kırmızı Şeytanlar'' karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

ManU'ya galbiyeti getiren goller 30. dakikada Rashford, 57. dakikada James ve 75. dakikada Fernandes penaltıdan kaydetti. Newcastle United'ın maçtaki tek golü 36. dakikada Saint-Maximin'den geldi.

Bu sonuçla 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Manchester United puanını 49'a çıkardı. Üst üste ikinci maçını kaybeden Newcastle United 25 puanda kaldı.

Kaynak: TRT Spor

News Code 1892686

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