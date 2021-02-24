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24 Şub 2021 10:13

UEFA'dan iptal kararı

UEFA'dan iptal kararı

2021 Avrupa 19 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Belarus ve Romanya'da düzenlenmesi planlanan turnuvaların salgın sebebiyle iptaline karar verildi.

Belarus'un başkenti Minsk'te oynanması hedeflenen 2020-2021 sezonu UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finalleri de Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e alındı.

Öte yandan, kafa çarpışmaları sonucu sakatlanan futbolcular için takımlara fazladan değişiklik hakkı verilmesi kuralının 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda deneneceği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1892740

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