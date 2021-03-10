Ruhani ile Johnson telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Çarşamba akşamı İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Ruhani bu görüşmede, eski ABD yönetimin uluslararası anlaşmalara yönelik tavrını hatırlatarak, "Trump'ın politikaları sonucunda uluslararası işbirliği zarar gördü ve maalesef BM ve Güvenlik Konseyi de düzgün ve tarafsız davranmadı. Bu eksikliği gidermek bütün dünya ülkelerinin çaba göstermeleri zamanı gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Runani, İran'ın nükleer anlaşmadaki politikasının eyleme eylemle cevap vermek olduğunu belirterek, "Avrupalı ​​tarafların nükleer anlaşma konusundaki yükümlülüklerine uymaması, Avrupa'ya olan güven kaybına ve diplomatik alanın daralmasına neden oldu" ifadesini kullandı.

Ruhani, "ABD hükümeti, nükleer anlaşmaya geri dönmek istediğini ve bu anlaşmanın uygulanmasından yana olduğunu iddia ediyor, ancak şu ana kadar bu alanda herhangi bir adım atmadı. ABD nükleer anlaşmadan müzakereyle mi ayrıldı ki şimdi tekrar müzakereyi gündeme getiriyor?" değerlendirmesini yaptı.

Ruhani, İngiltere ve diğer iki Avrupa ülkesinin UAEA Yönetim Kurulu'nda İran'a karşı kararı geri çekme kararının doğru bir adım olduğunu belirterek, "Nükleer anlaşmanın korunması için bedel ödeyen tek taraf İran olamaz ve olmamalıdır. İran'ın bugüne kadar attığı adımlar nükleer anlaşman çerçevesindedir" ifadesini kullandı.

Bölgedeki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti, bölgede her zaman barış ve istikrar tesis etmek için çaba sarfediyor ve bazı iddiaların aksine hiçbir ülkeye saldırmamış ve çözümün bir parçası olmuştur" dedi.