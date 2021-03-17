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17 Mar 2021 15:48

ABD Başkanı Biden, Putin'i sert sözlerle hedef aldı

ABD Başkanı Biden, Putin'i sert sözlerle hedef aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert sözlerle eleştirerek, "Bence Rus lider bir katil" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir “katil” olduğu görüşüne katıldığını belirtti ve Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale etmenin bedelini ödeyeceğini söyledi.

ABC News’e verdiği röportajda Biden, Putin’in katil olduğu görüşüne katılıp katılmadığının sorulması üzerine başını onaylarcasına salladı.

Biden, Putin’in Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesinin bedelini ödeyeceğini de söyledi. ABD Başkanı’nın açıklamaları, ülke istihbaratı tarafından Putin yönetiminin, 2016 seçimlerinde Hillary Clinton’a karşı olduğu gibi, Biden’ın adaylığına zarar verecek etki kampanyası yürüttüğüne yönelik rapor yayımlamasıyla aynı gün gerçekleşti.

Röportajda Biden, geçmişte yaptıkları “uzun bir konuşmada” konuşmada Putin’e “gözlerine baktım ve senin bir ruhun olduğuna inanmıyorum” dediğini anlattı.

Açıklamanın ardından Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1'i aşan kayıp yaşadı.

Kaynak: Bloomberg

News Code 1893201

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