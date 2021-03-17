Ruhani: ABD'den söz değil, eylem bekliyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ruhani, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları eleştirerek, "Şimdiki durum yaptırımların kırılması için daha uygundur. Amerikalılar defalarca önceki yönetimin yolunun yanlış olduğunu ve nükleer anlaşma ile taahhütlerine dönmek istediklerini ifade ettiler, ancak bu sözler bizim için yeterli değil ve pratik adımlarını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptırımların son bulmasını ertelemek bir ihanettir. Herhangi bir akım, birey veya siyasi grup yaptırımların sona ermesini bir saat bile geciktirirse, bu İran ulusunun tarihine ihanet demektir.

Yaptırımlar, insanların haklarını çiğnemek anlamına gelir, dolayısıyla bunu durdurmalıyız."

Ruhani, ABD'nin 2018’de başlattığı ekonomik savaşın ülke için çok zor koşullar yarattığına dikkati çekerek, “Tüm sorunlar ve zorluklara rağmen bu yılın ilk 9 ayında İran ekonomisi pozitif büyüme kaydetti. Bu çok değerli ve takdire şayandır." diye konuştu.