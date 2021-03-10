Ruhani'den ABD'ye 'yükümlülüklerine geri dön' çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında bir konuşma gerçekleştirerek gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin İran’a karşı başlattığı ekonomik savaşa ilişkin, “Birleşip el ele verirsek zafere ulaşabiliriz. Zafer uzakta değil, çok yakındır. Vatanı çökertme ve İran ulusunu dize getirme planı çizenler açıkça kendilerinin yenildiğini itiraf ettiler." dedi.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Son üç yılda bir süper güce karşı dimdik durduk ve bu günlerde ABD’nin yeni yöneticiler, son dört yılda izlenen yolun yanlış olduğunu söylüyor. İran ulusu en büyük başarıya ulaşmıştır. Aydınlık günler yakındır."

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin uyguladığı yaptırımların kırılması gerektiğini vurgulayarak, “Yaptırımlar sivillere yönelik yapılan zulümdür ve kaldırılması gerekiyor. Siyonistler ile bölgedeki gericilerin isteği olan yaptırımların uygulanmasına izin vermemeliyiz.” ifadesini kullandı.

Biden yönetimine seslenen Ruhani, "Beyaz Saray’a defalarca hazır olduğumuzu ve yasalara geri dönmelerinin gerektiğini ifade ettik, utanmadan bunu yerine getirin ve yarına ertelemeyin. Nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinize geri döndüğünüzde biz de hemen geri döneriz. Yedi ülkenin tamamının önceki taahhütlerine dönmesi için tüm koşullar hazır, fakat ABD'nin geri çekildiği anlaşmayı düzetmede öncülük yapması lazım." diye konuştu.