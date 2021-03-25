  1. İran
25 Mar 2021 11:42

Bugün Hz. Ali Ekber'in (a.s) veladet yıl dönümüdür

Bugün Hz. Ali Ekber'in (a.s) veladet yıl dönümüdür

Bugün miladi 25 Mart 2021 tarihine tekabül eden hk. 11 Şaban 1442, İmam Hüseyin'in (a.s) yiğit evladı Hz. Ali Ekber'in (a.s) mübarek veladet yıl dönümüdür. Bugün İran'da "Gençler Günü" olarak kutlanıyor.

Hz. Ali Ekber'in (a.s) veladet yıl dönümü münasebetiyle ülkenin dört bir yanında kutlama törenleri, mutahhar ehlibeyt fertleri hakkındaki medihelerle daha da coşkulu bir şekilde düzenleniyor.

Hz. Ali Ekber'in -as- zarif ve cesur olduğu, ahlak ve davranış bakımından yüce İslam peygamberi'ne -saa- , cesaret ve savaşçı ruhu ile de değerli büyük babası Emir-ul müminin hz. Ali'a en çok benzeyen kişi olduğu rivayetlerde anlatılıyor.

İmam Hüseyin -as- evladı hz. Ali Ekber'i -as- yetiştirmede, Kur'an-ı Kerim'in öğretileri, İslami maarif ve siyasi ile sosyal bilgileri kullanarak, o gençten mükemmel bir insan yetiştirdi, öyle ki düşmanlar dahil her kes, o hazreti takdir etmekten kendini alıkoyamadı.

Hz. Ali Ekber -as- Aşura olayında kıymetli babası hz. İmam Hüseyin'in -as- yanında tüm cesareti ve yiğitliği ile savaşarak, düşmana ağır darbeler indirdi ve Haşim oğullarından şehit olan ilk kişi oldu.

Mehr Haber Ajansı olarak bu kutlu veladeti tüm İslam dünyası ve özellikle ehlibeyt aşıklarına tebrik ediyoruz.

News Code 1893282

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