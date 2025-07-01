  1. Türkiye
1 Tem 2025 16:52

Erdoğan'dan Leman'a karikatür tepkisi

Erdoğan'dan Leman'a karikatür tepkisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leman Dergisi'ndeki karikatüre tepki gösterdi.

Leman Dergisi'nin Hazreti Muhammed'e (s.a.v) yönelik karikatür yayımlanmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki gösterdi.

Erdoğan, ''Peygamberimizi herkesten çok sevmek inancımızın gereğidir. Kimi edep bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesi ile yapılan açık bir kışkırtmadır alçakça bir provokasyondur. Bu nefret suçu ile ilgili yargımız hemen harekete geçmiş dergi toplatılmış gerekli süreçler başlatılmıştır. Küstahlık edenler hesabını verecek.'' dedi.

News ID 1928351

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