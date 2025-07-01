Erdoğan'dan Leman'a karikatür tepkisi

Leman Dergisi'nin Hazreti Muhammed'e (s.a.v) yönelik karikatür yayımlanmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki gösterdi.

Erdoğan, ''Peygamberimizi herkesten çok sevmek inancımızın gereğidir. Kimi edep bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesi ile yapılan açık bir kışkırtmadır alçakça bir provokasyondur. Bu nefret suçu ile ilgili yargımız hemen harekete geçmiş dergi toplatılmış gerekli süreçler başlatılmıştır. Küstahlık edenler hesabını verecek.'' dedi.