İran'dan BM'ye önemli talep: ABD ve İsrail'in saldırının başlatıcıları oalrak ilan edilmeli

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM'ye gönderdiği mektupta ABD ve İsrail'in saldırının başlatıcıları olarak ilan edilmesini talep etti.

İrevani mektubunda şu ifadeleri kullandı:

İran İslam Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi üyelerini ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini, İsrail rejimi ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, ayrıca kendi güvenceleri altındaki barışçıl nükleer tesislere yönelik yasadışı güç kullanımı ve saldırganlık eylemlerini, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının, uluslararası hukukun, Güvenlik Konseyi'nin 2231 (2015) ve 487 (1981) sayılı kararlarının, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Tüzüğü'nün ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Konferansı'nın ilgili kararlarının açık bir ihlali olarak kesin ve kesin bir şekilde kınamaya bir kez daha çağırmaktadır.

İsrail rejimini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni saldırı eyleminin başlatıcıları olarak tanıyın, Birleşmiş Milletler Şartı'nın VII. Bölümü uyarınca onları tam olarak sorumlu tutmak için etkili yaptırım önlemleri alın; bu önlemler arasında tam tazminat ödemeleri ve uğranılan tüm zararları tazmin etmeleri de yer alır ve gelecekte bu tür yasadışı saldırı eylemlerinin tekrarlanmaması sağlanır.

İran İslam Cumhuriyeti, diplomasiye olan bağlılığını sürekli olarak vurgulamış ve Birleşik Devletler ve Avrupa taraflarının da taahhütlerine geri dönmeleri ve çelişkili eylem ve ihlallerine devam etmekten kaçınmaları koşuluyla Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) kapsamındaki taahhütlerini uygulamaya geri dönmeye hazır olduğunu belirtmiştir. 2018 yılında BM Güvenlik Konseyi Kararı 2231'i (2015'te kabul edildi) açıkça ihlal ederek OKEP'ten tek taraflı olarak çekilen ABD'ydi ve o zamandan beri anlamlı diplomasinin ilerlemesini sürekli olarak engelledi.

Birleşik Devletler, doğrudan saldırganlık eylemi ve İsrail rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü yaygın askeri saldırganlıktaki açık ve sorgusuz sualsiz suç ortaklığı nedeniyle tam olarak sorumlu tutulmalıdır. İsrail rejimi, Birleşik Devletler ile tam koordinasyon içinde, uluslararası hukukuapaçık ihlal ederek, kasıtlı ve sistematik bir şekilde sivil nüfusu, hastaneleri, tıbbi tesisleri, medya merkezlerini ve kritik altyapıyı hedef aldı. Bu suç teşkil eden ve acımasız kampanyanın sonucu felaket oldu: Şimdiye kadar 38 çocuk, iki hamile kadın ve 132 kadın olmak üzere 935 sivil öldürüldü ve 4 bin 935 kişi yaralandı. Beşten fazla tıbbi tesis ve hastane doğrudan bombalandı ve 29 sağlık ve yardım görevlisi görev başında şehit edildi. Bu saldırıların en iğrençlerinden biri, 71 mahkumun ölümüyle sonuçlanan Tahran'daki Evin Hapishanesi'ne yapılan kasıtlı saldırıydı. Evin Hapishanesi'ndeki tıbbi tesislerin yıkılması, kritik hastalara yaşam kurtarıcı bakım sağlama yeteneğini tamamen yok etti. Bu suçlar, çatışmanın tüm taraflarının her zaman sivil ve askeri hedefler arasında ayrım yapmasını gerektiren uluslararası insancıl hukuktaki temel ayrım ilkesinin ağır ihlallerini oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail rejimiyle birlikte, İsrail'in 12 günlük acımasız ve vahşi saldırıları sırasında kaybedilen tüm masum İranlı hayatlarından ve hayati önem taşıyan sivil altyapının kapsamlı bir şekilde yok edilmesinden ve İran'ın barışçıl nükleer tesislerine verilen zarardan sorumludur.

İsrail rejimini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni saldırı eyleminin başlatıcıları olarak tanıyın, Birleşmiş Milletler Şartı'nın VII. Bölümü uyarınca onları tam olarak sorumlu tutmak için etkili yaptırım önlemleri alın; bu önlemler arasında tam tazminat ödemeleri ve uğranılan tüm zararları tazmin etmeleri de yer alır ve gelecekte bu tür yasadışı saldırı eylemlerinin tekrarlanmaması sağlanır.