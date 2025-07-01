Umman: İran-ABD görüşmelerinin yeniden başlatılması gerek

Arap medyasına göre Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

El-Busaidi, ülkesinin Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama çabalarına verdiği desteği yineleyerek, Kahire hükümetinin gösterdiği çabayı takdir etti.

Ummanlı Bakan ayrıca bölgedeki gerginliğin azaltılmasına katkı sağlayacak ABD ve İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekliliğini vurguladı.

El-Busaidi, ''Umman olarak, diyalog ve diplomasi yoluyla bölgesel ve uluslararası krizleri çözmek için barışçıl çabaları destekliyoruz'' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ''İran'ın Washington ile müzakereleri yeniden başlatmak için henüz bir planı yok'' demişti.