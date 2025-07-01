Erakçi: İran halkı uranyum zenginleştirme hakkından geri adım atmayacak

El Cezire Katar'ın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda, Siyonist rejimin İran'a yönelik son saldırganlığıyla ilgili olarak, "12 gün boyunca dayatılan bir savaştan geçtik, bu nedenle halkımız zenginleşmekten bu kadar kolay vazgeçmeyecektir" dedi.

Müzakereler hakkında da konuşan Erakçi,"Müzakerelerin yakın zamanda yeniden başlayacağını sanmıyorum" dedi.

Erakçi, müzakereler sürerken İran topraklarına yönelik son saldırganlıkta ABD ile Siyonist rejim arasındaki koordinasyona değinerek şunları vurguladı: "Müzakerelerin yeniden başlatılmasına karar vermek için öncelikle Washington'un müzakereler sırasında bize bir daha askeri saldırıda bulunmayacağından emin olmalıyız. Tüm bu hususları göz önünde bulundurarak bir karar vermek için daha zamana ihtiyacımız var ancak diplomasi kapısı hiçbir zaman kapanmayacak.""ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer bilimindeki ilerlemelerine değinen Bakan erakçi, "Zenginleştirme teknolojisi ve bilgi, bombalamayla yok edilemez" şeklinde konuştu.

İranlı bakan ayrıca "Bu savaşta kendimizi savunabilecek kabiliyete sahip olduğumuzu gösterdik ve herhangi bir saldırı durumunda kendimizi savunmaya devam edeceğiz."açıklamasını yaptı.