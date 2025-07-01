  1. Siyaset
1 Tem 2025 19:24

Erakçi, Ermeni mevkidaşı ile ABD ve İsrail’in saldırılarını görüştü

Erakçi, Ermeni mevkidaşı ile ABD ve İsrail’in saldırılarını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ve İsrail rejimi ile ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ele alındı.

Erakçi, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler'in (BM), ABD ve Siyonist rejimi İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları ve uluslararası hukuku ihlal etmeleri nedeniyle sorumlu tutması gerektiğini vurguladı.

ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısını sert bir dille kınayan Erakçi, Tahran'ın ABD ile İsrail’in saldırgan taraf olarak tanımlanması ve tazminat ödemeleri için uluslararası kurumlara başvuracağını bildirdi.

Bakan Erakçi, Ermenistan hükümetine göstermiş olduğu pozitif tutumdan dolayı teşekkür etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da İran’a yönelik saldırıları kınadı.
 

News ID 1928353

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