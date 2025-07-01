Erakçi Avrupa'yı uyardı: Diplomasi sürecini zorlaştırmayın

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile telefonda 12 günlük savaşı görüştü.

Görüşmede Erakçi, Siyonist rejimin ihlallerine ve suçlarına müsamaha gösteren bazı tarafların tutumlarının kötü sonuçlara yol açabileceğini belirterek, bu rejim ile ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırganlığını kınamanın tüm hükümetlerin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Erakçi, "Siyonist rejimin uluslararası hukuku ihlal etmesini ve işlediği suçları meşrulaştıran yorumlar, işlenen suçlara ortaklık etmek anlamına geliyor" dedi.

İranlıların ABD ile İsrail’in saldırılarına karşı ülke topraklarını savunduğunu kaydeden Erakçi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ülke halkını her türlü kötü eylemlere karşı var gücüyle savunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Erakçi, ''Siyonist rejimin saldırılarının durdurulmasıyla operasyonlarımızı durdurup iyi niyetimizi gösterdik. İran savaşı başlatmadı ve savaşı sürdürmeye istekli değil.'' ifadesini kullandı.

İran'ın ABD'ye güvenmediğini belirten Erakçi, ‘’İran müzakereye devam ederken Siyonist rejim ve ABD'nin askeri saldırıları yapıldı. Müzakere sürecine ve diplomasiye ihanet eden ABD tarafıdır.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, bazı Avrupa ülkelerinin ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün, UAEA Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı kararının yayımlanması sırasında takındıkları tutumu eleştirdi.

Siyonist rejimin ve ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığını desteklemeyen ve saldırganların İran'ın barışçıl nükleer tesislerini hedef almasını kınamayan bazı Avrupa ülkelerinin yıkıcı yaklaşımına tepki gösteren Erakçi, bu tutmun sürdürülmesinin, mevcut durumu daha da karmaşık hale getireceği ve diplomasi yolunu zorlaşatıracağı uyarısında bulundu.

Bayan Kallas da telefon görüşmesinde İran'ın nükleer programının nükleer silah üretmek için genişlediğine dair bir kanıt olmadığını vurguladı.

AB yetkilisi, İran nükleer sorununu çözmek için diplomatik bir çözüm bulmanın gerekliliğini ve bölgede gerginliği azaltma ve istikrarı sağlama yönündeki devam eden çabalara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.