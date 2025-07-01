Grossi: Güvenin yeniden inşası için çalışacağız

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, İran ile Ajans arasındaki ilişkileri yeniden canlandırma çabalarından dolayı Mısır’a teşekkür etti.

Grossi, “Bu kritik dönemde diyalog ve diplomasi galip gelmelidir. Güvenin yeniden inşası için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İran Meclisi’nin kararı ve nükleer tesislere saldırı

Grossi’nin bu açıklamaları, İran Meclisi’nin, Ajans’ın İran’daki nükleer tesisleri koruma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle, Ajans ile işbirliğini askıya alması sonrası geldi.