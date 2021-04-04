Bulgaristan halkı milletvekili seçimleri için sandık başında

Bulgaristan’da kayıtlı 6,35 milyon seçmen, ülkenin 45. Parlamentosunda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için sandık başında.

Ülkenin 1989 yılında demokrasiye geçmesinden sonra 11. kez düzenlenen seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 07.00'de başladı.

Ülkede 12 bin 630, yurt dışında ise 465 seçim merkezi açıldı. İlk kez kağıt pusulaya alternatif olarak 9 bin 398 seçim makinası kuruldu.

Vatandaşlar 30 parti ve koalisyonun gösterdiği 6 bin 895 aday arasında seçimlerini yapıyor.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov hükümetinde 4 yıldır iktidar ortağı olan ırkçı ve aşırı milliyetçi Vatanseverler Birliği (OP) koalisyonu baskısı nedeniyle arasında Türkiye’nin de bulunduğu, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde kurulan sandık sayısı 35 ile sınırlandırıldı.

Kalabalık göçmen kitlesinin yaşadığı Türkiye’de, bu önlem yüzünden oy verme sürecinde sıkıntı yaşanmasından endişe ediliyor.

Karantinada bulunan 2 bin 500 kişi seyyar sandıklarda oy verebilecek. 31 seçim bölgesinde sandık başında görev yapacak 80 bin kişilik personelin yarısı gönüllü olarak Kovid-19'a karşı aşılandı. Seçim yerlerinde her türlü güvenlik ve sağlık önlemleri alındı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, seçim güvenliğini sağlamak üzere 20 bin polis görevlendirdi. Seçimleri izlemeleri için yerli ve yabancı 3 bini aşkın gözlemci akredite edildi.

Oy verme işlemi saat 20.00’de tamamlanacak ve Merkez Seçim Komisyonu kararıyla bu süre en fazla bir saat uzatılabilecek.

İzmir'deki Bulgaristan vatandaşları milletvekilliği seçimi için oy kullandı

İzmir'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, ülkenin 1989'da demokrasiye geçmesinden sonra 11. kez düzenlenen genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Bornova, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki 4 okulda saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 20.00'de sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında okullara alınan çoğunluğu çifte vatandaş seçmenler, gerekli işlemlerin ardından oylarını kullandı.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdürrahim Nursoy, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına rağmen, seçime yoğun bir katılım olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Seçimlerin hayırlı olmasını temenni eden Nursoy, yığılma oluşmaması adına önceden elektronik ortamda dilekçelerin doldurulması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Nursoy, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandık başına gittiklerini vurgulayarak, "İzmir'de 4 binin üzerinde Bulgaristan Türkü'nün, Bulgaristan demokrasisi için oy kullanmasını bekliyoruz." dedi.

Oy kullanan vatandaşlardan Şanan Çamdereli de heyecanlı olduğunu dile getirerek, sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahipleri sandık başına gitti

Seçimler için Kocaeli'nde 2 sandık açılırken, ön beyanda bulunan 1000'e yakın kişinin oy kullanması öngörülüyor.

İzmit'te açılan sandıkta oy kullanmak için Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'na gelen vatandaşlar, HES kodu sorgulamasının ardından içeriye alındı.

Sakarya'da yaşayan seçmenler de otobüslerle oy kullanmak için Kocaeli'ne geldi.

Sandıklarda yoğunluk oluşurken, oy kullanma işlemi saat 20.00'de sona erecek.

"Daha önceki yıllarda 10 sandık kurulduğu olmuştu"

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Onursal Başkanı Bayram Çolakoğlu, AA muhabirine, son yıllarda genel seçimlerin öne çekilmeden ilk defa zamanında yapıldığını söyledi.

Bulgaristan'daki seçimler için Kocaeli'nde İzmit ve Gebze ilçelerinde 2 sandık kurulduğunu, bundan dolayı kuyruk oluştuğuna dikkati çeken Çolakoğlu, "Yaşadığımız yer Türkiye olsa da seçimlerde oy kullanmak, Bulgaristan'la bağımızı koparmadığımız anlamına geliyor. Daha önceki yıllarda 10 sandık kurulduğu olmuştu. Bu da rahat oy kullanma imkanı sağlıyordu." diye konuştu.

Seçimlere yoğun katılım olacağını düşünmediğini ifade eden Çolakoğlu, "Özellikle 4 yıl önceki seçime göre katılımın düşük olacağını düşünüyoruz. Bunda salgının da önemli bir payı var. Bulgaristan'daki siyasi rekabetin bir önceki seçime göre çok güçlü olmamasının da etkisi var. Kocaeli'nde 1000 civarı oy kullanılacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu da oy kullanmak için Sakarya'dan 2 otobüsle İzmit'e geldiklerini söyledi.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Bilaloğlu, buradaki insanların oy verme hakkının kısıtlanmaması için sandık sayısının bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.