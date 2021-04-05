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5 Nis 2021 09:17

Montrö bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

Montrö bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 103 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, imzacılardan Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz ve Atilla Kezek'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Türk medyasına göre, son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 103 emekli amiral hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, imzacılardan Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz ve Atilla Kezek'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Emekli amiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz tarafından yapılan paylaşımda, "Polisler evimize baskın yaparak Cem’i gözaltına aldılar" ifadelerine yer verildi. 

​Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan gazeteci Müyesser Yıldız da, ”Sabah saat 06:00 operasyonu! İlk etapta emekli amirallerden Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz ve Atilla Kezek’in gözaltına alındığı öğrenildi. Ergun Mengi de gözaltına alınan emekli amiraller arasında” açıklamasında bulundu.
 

News Code 1893456

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