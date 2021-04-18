İspanya Kral Kupası Barcelona'nın

İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao'yu 4-0 yenen Barcelona, kupayı müzesine götürdü. Barcelona'da De Jong 2 asist yaptı ve 1 gol attı. Maçın adamı seçilen Lionel Messi ise 2 gol attı.

İspanya Kral Kupası finalinde Barcleona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer, sahadan 4-0 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Barcelona ilk yarı boyunca da oyun üstünlüğünü elinde tutmasına karşın sonuca ikinci yarı gitti.

60. dakikada Messi'nin getirip sağ kanada bıraktığı topu De Jong ön direğe çıkardı. Antoine Griezmann, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

3 dakika sonra Jordi Alba'nın sol kanattan ceza sahasına ortasına De Jong, altıpas ön çizgisi yakınında kafayı vurdu. Top 2. kez ağlarla buluştu.

68'de Lionel Messi, harika bir gole imza attı. Arjantinli kendi yarı sahasının ortalarından aldığı topla ver kaç yaparak Athletico Madrid ceza sahasına girdi. Son olarak iki oyuncuyu daha çalımladı ve topu ağlarla buluşturdu.

72. dakikada Jordi Alba'nın asistini Lionel Messi bir kez daha gole çevirdi ve skoru 4-0 yaptı.

Messi'den yeni rekor

Lionel Messi, 10. Kral Kupası maçında 9. golüne ulaşırken; bu turnuvada en çok gol atan futbolcu unvanını ele geçirdi. Daha önce bu alandaki rekor 9 golle Telmo Zarra'ya aitti. Lionel Messi ayrıca bu sezon tüm kulvarlarda 30 gole ulaştı ve üst üste 13. sezonunda da 30 gol barajını yakaladı.

85. dakikada Antoine Grizmann'ın golü VAR incelemesi sonrası iptal edilirken; Barcelona sahadan 4-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

Athletic Bilbao'yu yendikleri karşılaşmada maçın adamı seçilen Lionel messi, 2018-19 sezonundan bu yana ilk kupasını kazandı. Arjantinli yıldız, Barcelona kariyerinde 35. kupaya uzandı.

Kaynak: T24