Zarif Bişkek'te Kırgız mevkidaşı ile görüştü

Orta Asya ülkelerini kapsayan bölge ziyareti çerçevesinde Bişkek'te bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile bir araya geldi.

Cevad Zarif görüşmede İran ve Orta Asya ülkelerinin tarihi ve derin ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Zarif, İran ve Kırgızistan'ın ortak çıkarlara sahip olmakla birlikte ortak tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bu tehditler, Afganistan'daki güvensizlik ve istikrarsızlığın yanı sıra aşırılık ve terörizmin yayılmasıdır” dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca, “Ortak çıkarlarımız da ekonomik kalkınmayı genişletmek için bölgenin koşullarından yararlanmak ve Kırgızistan’a İran üzerinden açık denizlere ulaşması için imkan sağlamaktır” ifadesini kullandı.