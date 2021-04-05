Zarif, Özbekistan Cumhurbaşkanı’yla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Orta Asya ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bir araya geldi.

Görüşmede İran ve Özbekistan’ın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerini değerlendiren Zarif, Tahran’ın mevcut kapasitelerden yararlanarak Taşkent ile ilişkileri geliştirmeye ilgi duyduğunu vurguladı.

Şevket Mirziyoyev da bu görüşmede İran ve Özbekistan’ın farklı alanlarda birbiriyle işbirliği yapmasının önemine dikkat çekerek, 14. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun en yakın zamanda iki ülke arasında düzenlenmesinden yana olduğunu belirtti.

Görüşmede Afganistan'daki barış sürecindeki gelişmeler ve iki ülkenin uluslararası konulardaki işbirliği de ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün ayrıca Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile de görüşmüştü.