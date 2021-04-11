İran: Natanz Nükleer Tesisi'ndeki menfur eylemi kınıyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi'nde yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salihi, "Natanz Nükleer Tesisi'ne karşı yürütülen eylem, ülkenin endüstriyel ve siyasi ilerlemesini istemeyenlerin ve zalimce yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkanların yenilgisini gösteriyor" dedi.

Ali Ekber Salihi, şöyle devam etti: İran İslam Cumhuriyeti, bu menfur eylemi kınarken, uluslararası toplumun ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) nükleer terörizmle mücadele etmesi gerektiğine inanmaktadır. İran ayrıca bu olayın planlayıcıları ve faillerine karşılık verme hakkını saklı tutar. İran İslam Cumhuriyeti bu tür alçakça eylemlerin boşa çıkarılması için nükleer endüstrinin geniştirilmesi ve zalimce yaptırımları kaldırma çabalarını ciddi bir şekilde sürdürüyor.

İran’ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde bugün sabah saatlerinde elektrik dağıtımında yaşanan olay nedeniyle yaralanan olmadığı ve kirlilik oluşmadığı bildirilmişti.