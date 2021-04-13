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13 Nis 2021 09:37

Katar'dan Natanz olayı açıklaması: Kınıyoruz

Katar'dan Natanz olayı açıklaması: Kınıyoruz

Katar Dışişleri Bankanlığı yayınladığı yazılı açıklamada İran’ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi’nde düzenlenen sabotaj eylemine tepki gösterdi.

Sputnik’e göre, Katar Dışişleri Bankanlığı yayınladığı yazılı açıklamada İran’ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi’nde düzenlenen sabotaj eylemine tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Banlığı bu sabotaj eylemini şiddetle kınayarak bunu bölge güvenliği ve istikrarı üzerinde olumsuz etkileri olan “tehlikeli bir eylem" olarak değerlendirdi.

Bakanlık ayrıca kapsamlı ve karşılıklı olarak tatmin edici bir anlaşmaya varmak amacıyla İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelere tam desteğini ilan etti.

Pazar sabahı Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağının bir bölümünde kaza meydana gelmişti.

News Code 1893646
https://tr.mehrnews.com/news/1893646/

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