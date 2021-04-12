Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Natanz nükleer tesisindeki olayla ilgili flaş açıklama

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bu sabah Natanz nükleer tesisinin elektrik dağıtım şebekesinin bir bölümünde olay meydana geldiğini duyurdu.

Olayda kimsenin yaralanmadığını veya kirliliğe yol açılmadığını belirten Kemalvendi, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve yeni bilgilerin ileride açıklanacağını ifade etti.

İran: Natanz Nükleer Tesisi'ndeki menfur eylemi kınıyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi'nde yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salihi, "Natanz Nükleer Tesisi'ne karşı yürütülen eylem, ülkenin endüstriyel ve siyasi ilerlemesini istemeyenlerin ve zalimce yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkanların yenilgisini gösteriyor" dedi.

Ali Ekber Salihi, şöyle devam etti: İran İslam Cumhuriyeti, bu menfur eylemi kınarken, uluslararası toplumun ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) nükleer terörizmle mücadele etmesi gerektiğine inanmaktadır. İran ayrıca bu olayın planlayıcıları ve faillerine karşılık verme hakkını saklı tutar. İran İslam Cumhuriyeti bu tür alçakça eylemlerin boşa çıkarılması için nükleer endüstrinin geniştirilmesi ve zalimce yaptırımları kaldırma çabalarını ciddi bir şekilde sürdürüyor.

İran'da 1 milyon 710 bin 974 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 258 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 21 bin 63 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 64 bin 490'a vaka sayısının da 2 milyon 70 bin 141'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 392'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 710 bin 974'e ulaştığı bilgisini verdi.