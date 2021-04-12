Natanz'daki olay insanlığa karşı işlenmiş bir cinayettir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Tahran ziyareti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın İran’a gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin Hatipzade, Bakan Lavrov’un Tahran temaslarında üst düzey İranlı yetkililerle bir araya geleceğini ve iki ülke arasındaki uzun vadelei işbirliği anlaşmasının uzatılacağını duyurdu.

Natanz Nükleer Tesisi'ndeki olay

Hatipzade, Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen olaya dair şu açıklamalarda bulundu:

"Natanz'da talihsiz bir olay yaşandı. Siyonist Rejim daha önce böyle bir olaydan defalarca bahsetmişti ve şu anda söz konusu olayın arkasında o rejimin olduğu söyleniyor. Elbette ki, kimsenin yaralanmaması veya çevrenin zarar görmemesinden seviniyorum ama bu insanlığa karşı işlenmiş bir cinayettir. Bu olay insani bir felakete yol açabilecek bir terör eylemidir.

Bu eylemden amaç İran'ın gücünü zayıflatmaksa bunun gerçekleştiğini sanmıyorum. Sadece IR1 santrifüjleri etkilendi. Siyonist Rejim bu eylemle gösterdiği sabırdan dolayı İran halkından intikam almaya çalıştı. Misilleme olarak İran zamanında Siyonist Rejim’den intikam alacaktır.

Natanz'daki olay ülkenin nükleer endüstrisini geriye götüremez, çünkü bu endüstri ülkede yerli ve milli teknoloji haline gelmiştir."

Viyana’daki nükleer görüşmeleri

Hatipzade, Viyana’daki nükleer görüşmeleri hakkında, "Bir kez nükleer müzakereleri yapıldı ve anlaşmanın maddeleri belirlendi. Viyana’daki görüşmelerin gündeminde sadece yaptırımları kaldırma konusu yer alıyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran tutumunu eleştiren Hatipzade, "İran'ın ABD'nin anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesi konusundaki tutumu nettir. Ancak ABD yönetimi son dört yılda ve yeni hükümetin iktidara gelmesinin ardından nükleer anlaşmayı hedef almak için her türlü çabayı gösterdi. ABD'li yetkililer, maksimum baskı amacıyla İran’a yönelik yaptırım uygulayacaklarını defalarca dile getirdiler." diye konuştu.