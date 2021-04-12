Sözcü Kemalvendi, Natanz Nükleer Tesisi'nde kaza geçirdi

İran medyasına göre, dün Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında meydana gelen bir olayın ardından İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Kurum Sözcüsü Behruz Kemalvendi ile birlikte durumu incelemek üzere olay yerine gitti.

Ziyaret sırasında kaza geçiren Sözcü Kemalvendi'nin hemen Kaşan kentindeki Ayetullah Yesrebi Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Kaşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Alireza Moraveji yaptığı açıklamada, Kemalvendi'nin yedi metre yükseklikten düşmesinin ardından yaralandığını söyledi.

Alireza Moraveji, "Sayın Kemalvendi'nin sağlık durumu iyi, ancak ayak bileği ve başında kırıklık oluşmuş." dedi.

Natanz Nükleer Tesisi'nde dün sabah saatlerinde elektrik dağıtımında kaza meydana gelmişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Natanz Nükleer Tesisi'nde yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Natanz Nükleer Tesisi'ne karşı yürütülen eylem, ülkenin endüstriyel ve siyasi ilerlemesini istemeyenlerin ve zalimce yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkanların yenilgisini gösteriyor" demişti.