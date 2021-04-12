Zarif'ten Natanz Nükleer Tesisi'ndeki olaya tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Natanz Nükleer Tesisi’nde meydana gelen olaya tepki göstererek, “Natanz Nükleer Tesisi, daha gelişmiş makinelerle eskisinden daha güçlü hale getirilecek. Bizim müzakerede zayıf hareket ettiğimizi düşünürlerse bunu bilmelidir ki bu alçak eylem müzakeredeki konumumuzu güçlendirecektir. Şimdiye kadar birinci nesil makinelerle donatılan nükleer tesisleriyle karşı karşıya olan müzakere tarafları bundan sonra artık Natanz Nükleer Tesisi’nin gelişmiş sanrifüjlerle daha fazla zenginleştirme kapasitesine sahip olacağını bilmelidir” dedi.

Bakan Zarif sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkımız ve seçkinlerimiz Siyonist Rejim’in tasarladığı çirkin tuzağa düşmemelidir. Siyonist Rejim zalimce yaptırımların kaldırması yönündeki başarılardan dolayı İran halkından intikam almak istiyor. Ancak biz bu eylemlerin intikamını bizzat kendilerinden alacağız.”

Natanz Nükleer Tesisi'nde dün sabah saatlerinde elektrik dağıtımında kaza meydana gelmişti.