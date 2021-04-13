Nükleer tesislerin kasıtlı olarak hedef alınması savaş suçudur

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Natanz Nükleer Tesisi'ne karşı yapılan terör hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdiğini söyledi.

Zarif, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri'ne, küresel çapta sızıntı riski yüksek olan ve koruma önlemleri kapsamında faaliyet gösteren nükleer tesislerden birinin kasıtlı olarak hedef alınması bir terör eylemi ve savaş suçudur'' dedi.

Zarif ayrıca "İsrail, ABD seçimlerinden sonra nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasını önlemek için harekete geçme tehdidinde bulundu ve şimdi de böbürleniyor.'' dedi.

Bakan Zarif, ''ABD, bu aptal kumarın sonuçlarını önlemek istiyorsa, Trump tarafından yürütülen ekonomik terörizmi veya son nükleer terörizmi bir pazarlık kozu olarak kullanmayı bırakmalı ve tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır. ABD yaptırımlarının kaldırılmasının zamanında doğrulanmasının ardından İran da, telafi edici önlemlerini askıya alarak karşılık verecek'' ifadelerini kullandı.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi de Natanz olayı ile ilgli UAEA kurumuna mektup gönderildiğini bilidirmişti.

Pazar sabahı Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağının bir bölümünde kaza meydana gelmişti.