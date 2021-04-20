Irak Nuceba Hareketi'nden General Hicazi için taziye mesajı

Irak Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Hicazi'nin vefatı nedeniyle İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye hitaben bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Generak Hicazi’yi dost ve kardeş olarak nitelendiren Şeyh Ekrem El-Kabi’nin kaleme aldığı mesajda, “Bu değerli komutan hayatını İslam'ı savunmak ve mazlumlara yardım etmekle geçirdi." belirtildi.

General Hicazi’nin vefatinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten Ekrem El-Kabi, merhuma Yüce Allahtan rahmet, ailesi ve yakınları için de sabır diledi.

Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi, geçtiğimiz Pazar günü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

General Hicazi, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Korgeneral Kasım Süleymani'nin halefi Tuğgeneral İsmail Kaani'nin vekilliğini yürütüyordu.