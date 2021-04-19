Nasrullah'tan General Hicazi için taziye mesajı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi'nim vefatı nedeniyle İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye hitaben bir taziye mesajı yayınladı.

Nasrullah'ın kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu büyük komutanın hem cihadının zirvesindeyken hem de direniş ekseni onun mübarek varlığına ihtiyaç duyarken vefat etmesi bizi üzdü.

General Hicazi, büyük bir kardeş ve güçlü bir destekti. Güzel ahlak konusunda örnekti ve parlak bir zihne ve olağanüstü bir deneyime sahipti"

Devrim Muhafızları tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

General Hicazi, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Korgeneral Kasım Süleymani'nin halefi Tuğgeneral İsmail Kaani'nin vekilliğini yürütüyordu.