Haşdi Şabi, büyük güçlerin planını çökertti

Irak Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi, Haşdi Şabi'nin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Şeyh Ekrem El-Kabi yayınladığı mesajda, Haşdi Şabi'nin kuruluş yıl dönümü tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mübarek günde, büyük güçlerin Irak'ı bölmek ve işgal etmek ve Iraklı çocukları soykırıma uğratmak için büyük meblağlar harcayıp terör örgütlerine çeşitli desteler verme planı suya düştü.

Onların çabaları başarısız kaldı ve kendi kurdukları tuzaklara düştüler"

Şeyh Ekrem El-Kabi mesajında bu değerli başarının tüm dünya için bir mesaj taşıdığını belirterek, "Tüm dünya, gayretli Irak kahramanlarının her zaman ABD ve Siyonizm tarafından oluşturulan terör dalgalarına karşı duracağını ve tekfirciler karşısında kalkan olacağını bilmeli" diye kaydetti.

Nuceba Hareketi Genel Sekreteri ayrıca İran'ı terörizmle mücadelede Irak'ın yanında olduğu için takdir etti.