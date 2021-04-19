Ayetullah Hamanei'den merhum General Hicazi için başsağlığı mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesaj yayınladı.

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin kaleme aldığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Devrim Muhafızlarının şerefli generali Muhammed Hicazi’nin vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim.

Ömrü boyu yaptığı mücadele, pratik düşünce, iman dolu yürek, büyük motivasyon ve kararlılıkla İslam ve devrime hizmet etmesi merhumun Yüce Allah yolunda çaba gösterdiğinin bir özetidir.

General Hicazi, Devrim Muhafızları'nda önemli sorumluluklar üstlenmiş ve hepsinde gururlu ve başarılı olmuştur; Onun yokluğu gerçekten üzücüdür."

İslam Devrimi Lideri, merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diledi.

Devrim Muhafızları tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

General Hicazi, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Korgeneral Kasım Süleymani'nin halefi Tuğgeneral İsmail Kaani'nin vekilliğini yürütüyordu.