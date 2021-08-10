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10 Ağu 2021 16:55

Nuceba'dan Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına tepki

Nuceba'dan Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına tepki

Irak Nuceba İslami Direniş Hareketi Sözcüsü Nasr eş Şemri, “İslami Direniş, Irak'ın toprak bütünlüğünü korumada ve saldırganlara karşı koymada Türk ve Amerikalı işgalciler arasında ayrım yapmıyor” dedi.

Irak Nuceba İslami Direniş Hareketi Sözcüsü Nasr eş Şemri, Irak halkı, parlamentosu ve hükümetinin her türlü saldırganlığa son vermesi gerektiğini vurguladı.

Türk güçlerinin Irak'taki varlığını eleştiren Nasr eş Şemri, “İslami direnişte Türkiye'ye ABD gibi bakmıyoruz; Irak topraklarının işgali konusu hariç” dedi.

Nasr eş Şemri, Türkiye’nin Irak’a yönelik saldırılarına tepki göstererek, “Bu eylem için ödemeleri gereken bedeli daha öncekilere (ABD’li işgalciler) sormaları daha iyidir.” ifadesini kullandı.

Türkiye’yi uyaran Nasr eş Şemri, “Akıllı olan başkalarının deneyimlerinden ders çıkarmalı.” dedi.

Irak parlamentosu 5 Ocak'ta oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı. 

News Code 1896355
https://tr.mehrnews.com/news/1896355/

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