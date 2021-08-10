Nuceba'dan Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına tepki

Irak Nuceba İslami Direniş Hareketi Sözcüsü Nasr eş Şemri, Irak halkı, parlamentosu ve hükümetinin her türlü saldırganlığa son vermesi gerektiğini vurguladı.

Türk güçlerinin Irak'taki varlığını eleştiren Nasr eş Şemri, “İslami direnişte Türkiye'ye ABD gibi bakmıyoruz; Irak topraklarının işgali konusu hariç” dedi.

Nasr eş Şemri, Türkiye’nin Irak’a yönelik saldırılarına tepki göstererek, “Bu eylem için ödemeleri gereken bedeli daha öncekilere (ABD’li işgalciler) sormaları daha iyidir.” ifadesini kullandı.

Türkiye’yi uyaran Nasr eş Şemri, “Akıllı olan başkalarının deneyimlerinden ders çıkarmalı.” dedi.

Irak parlamentosu 5 Ocak'ta oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.