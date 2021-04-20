Türkiye Gençlik Birliği'nden General Hicazi için taziye mesajı

Türkiye Gençlik Birliğ Genel Başkan Vekili İbrahim Okan Özkan, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Hicazi'nin vefatı nedeniyle İran'ın Türkiye Büyükelçisi Mohammed Ferazmend'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Özkan'ın İran'ın Türkiye Büyükelçisi Mohammed Ferazmend'e gönderdiği başsağlığı mesajı şu şekilde:

"İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hüseyin Zade Hicazi’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

General Hicazi, Siyonist-Haçlı ittifakına karşı en ön cephede savaştı. ABD’nin yaptırım listesinde yer alan ve Devrim Muhafızları Ordusunun Lübnan sorumlusu olarak görevine devam eden Hicazi, şehit Kasım Süleymani’nin de çok yakın çalışma arkadaşıydı.

Son kırk yıldır teröre çok sayıda kurban veren iki önemli bölge ülkesi olarak Türkiye ve İran etnik ve mezhepsel bölücülükle mücadelede de kader ortağıdır. Emperyalizme direnen İran halkıyla her zaman omuz omuzayız. ABD-İsrail merkezli emperyalist kuşatmayı, İran ve Türkiye’nin işbirliği ile yaracağız.

Türkiye Gençlik Birliği olarak, kardeş İran’ın acısını paylaşıyoruz. Bu dostane duygu ve kararlılıkla tüm İranlı dostlarımıza başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz."