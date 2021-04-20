Direniş Cephesi'nin parlak yolu devam edecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Hicazi’nin cenaze merasiminde bir konuşma yaptı.

Tuğgeneral Kaani, General Hicazi hakkında, “General Hicazi İran İslam Devrimi öncesinde Tağut rejimiyle mücadelede ve devrim sırasında da ülkenin genç çalışkanlarından biriydi” dedi.

Direniş cephelerinin ABD ve İsrail'e karşı her geçen gün büyük bir adım attığını belirten Tuğgeneral Kaani, "Şehit General Hicazi'nin direniş alanındaki yolu devam edecek" ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Kaani, “Günümüzde İran’dan Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'e kadar direniş güçleri her gün ABD, Siyonist Rejim, İslam Devrimi ve İslam düşmanlarına karşı yeni bir eylem yapıyor. Bu direnişin yoludur ve parlak yolu İmam Mehdi (a.c) zuhur etmesine kadar devam edecek." diye konuştu.