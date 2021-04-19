İsmail Heniyye'den Ayetullah Hamanei’ye başsağlığı mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi vefatı nedeniyle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye başsağlığı mesajı gönderdi.

General Muhammed Hicazi’nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirten Heniyye, merhuma Allah’tan rahmet, Ayetullah Hamanei’ye, merhumun ailesine ve İran halkına sabır dileğinde bulundu.

Henniye, merhum General Muhammed Hicazi’nin Filistin halkına ve İslami direniş güçlerine verdiği büyük destek ile Filistin meselesine yönelik yaklaşımını takdir etti.

Devrim Muhafızları tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

General Hicazi, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Korgeneral Kasım Süleymani'nin halefi Tuğgeneral İsmail Kaani'nin vekilliğini yürütüyordu.