Türk- Amerikan ilişkilerinin derinden sarsıldığını görmezden gelemeyiz

Müderrisoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" tanımlamasının ardından gerilen ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak kaleme aldığı yazısında,"Şimdilerde ise... Erdoğan'ı devirmeyi başaramadıkları için Erdoğan'ı destekleyen Türk milletini cezalandıracaklarını zannedecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar. Erdoğan ile siyasal tabanı arasındaki mesafenin açılması için ellerinden geleni ardına koymayan bu odaklar, Türkiye'nin dününü yargılama, geleceğini ise ipotek altına alma planını da uygulamak için bıkıp usanmadan fırsat arıyorlar!" dedi.

Müderrisoğlu, yazısına şöyle devam etti:

Tabii ki ABD ile köprülerin atılacağı bir kavşakta değiliz. Ama ilişkilerin derinden sarsıldığı ve tehlikeli bir savrulma yaşadığını görmezden gelemeyiz. Kaldı ki küresel sistemin yeniden inşa edildiği bu tarihi dönemeçte, Türkiye o veya bu eksene yönelme baskısı yerine jeopolitik ve jeostratejik özellikleri ile özgün bir merkezde kalmayı, diğer ülke ya da blokların yakınlaşmasına göre bir yol tutturmayı da düşünebilir!"