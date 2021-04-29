Türkiye, Avrupa'da en fazla işçi ölümlerinin yaşandığı ülke

Avrupa'da, geçirdiği iş kazasını takiben bir yıl içinde yaşamını yitiren kişinin ölümü bu kategoride değerlendiriliyor. Buna göre 27 üyeli AB'de 2018 verilerine göre en fazla iş kazası Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Almanya'da meydana geldi. 2018'te 877 bin 501 iş kazasının yaşandığı ülkede kaza nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 397 oldu.

AB'nin en fakir ülkelerinden Romanya'da ise 2018 yılında meydana gelen toplam 4 bin 623 kazada ölen işçi sayısı 235. Ancak oran olarak düşünüldüğünde Almanya'da her 2210 kazada 1 kişi ölürken, Romanya'da her 20 iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Eurostat verilerine göre toplam 27 AB ülkesinde meydana gelen iş kazalarında ölen toplam işçi sayısı 3 bin 332 kişi oldu.

AB ülkeleri arasında en fazla ölümcül kazanın yaşandığı ülke ise Fransa oldu. Fransa'da 2018 yılında 615 kişi iş kazasında hayatını kaybetti.

Türkiye'de her gün en az 4 işçi hayatını kaybediyor

Türkiye'de sosyal güvenlik kurumu verilerine göre 2018 yılında toplam 430 bin 985 iş kazası meydana geldi. Bunlar içinde ölümcül kaza sayısı 1541 olarak belirtiliyor. Bir diğer deyişle Türkiye'de 280 kaza başına 1 ölümcül kaza meydana geliyor. Rakamlar Türkiye'de her gün 4,2 işçinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) raporuna göre Türkiye'de 2018 yılında en az 1923 işçi yaşamını yitirdi.

İSİG'in 2020 yılı raporuna göre ise geçtiğimiz yıl iş kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2427'ye yükseldi.

Kaynak: Euronews