Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ, Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladı. 1975'te ABD'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması üzerine, Süleyman Demirel’in hükûmet kararıyla tüm ABD üslerini kapatmasını hatırlatarak; ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olaylarıyla ilgili gerçekleştirdiği konuşmada “soykırım” ifadesini kullanmasının ardından Türkiye’nin tutumunu değerlendiren Elekdağ, “Bugünün şartlarında İncirlik'in kapatılması ABD'den çok Türkiye'ye zarar verir” dedi.

“Bugünün konjonktürü Demirel döneminkinden çok farklıdır. Ankara-Washington hattında sıcak gelişmelere yol açacak birçok netameli sorun varken ve bunların nasıl gelişeceği belli değilken, İncirlik'in bu aşamada gündeme getirilmesi hatalı olur. Ayrıca bugünün şartlarında İncirlik'in kapatılması ABD'den çok Türkiye'ye zarar verir. Ermeni iddiaları ile mücadelede siyaset yolu da kapanmıştır. Hukuk yoluna başvurmamız gerekiyor. Bu konuyu bundan sonraki söyleşimizde ele alabiliriz.”