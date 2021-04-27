Astana görüşmelerinin yeni turu önümüzdeki yaz başlayabilir

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı basın ofisi, Astana görüşmelerinin başkent Nur-Sultan’daki yeni turunun önümüzdeki yaz başlayabileceğini ancak her şeyin koronavirüs ile ilgili epidemiyolojik ve sağlık durumuyla bağlantılı olacağını belirtti.

Basın bürosundan bir temsilci, RIA Novosti ile yaptığı röportajda, “Kesinlikle, önümüzdeki Mayıs ayında toplantı yapılmayacak. Bunun yazın gerçekleşmesi bekleniyor, ancak her şey ülkedeki sağlık ve epidemiyolojik duruma bağlı olacak” dedi.

2017’de Kazakistan’ın başkentinde başlatılan Astana süreci, İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizine son vermek için yapılmaktadır ve şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.