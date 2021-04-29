İmran Han Suudi Arabistan'ın İran ile ilgili açıklmasını olumlu karşıladı

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'la ilgili açıklamasını olumlu karşıladı.

İmran Han'ın paylaşımında, "Suudi Arabistan’ın İran'la barış kurma çabasını memnuniyetle karşılıyoruz. İran komşumuz, Suudi Arabistan da bizim en yakın dostumuzdur. Bu barış insiyatifi Müslümanları güçlendirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız." demişti.