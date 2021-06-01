Katar: İran ile diyalog bölge için gerekli

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hatır, Sputnik'e verdiği demeçte Tahran-Riyad ilişkilerini değerlendirerek, ülkesinin İran ve Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

El-Hatır, "Katar olarak Washington ve Hamas veya İran ve Suudi Arabistan arasında arabuluculuk rolü oynamaya hazırız. Doha bunu uluslararası barış ve istikrar için arabuluculuğun önemine olan inancı nedeniyle yapıyor." dedi.

Doha’nın İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ev sahipliği yapıp yapmayacağına ilişkin Katarlı yetkili, “Bu konu henüz gündemde değil, ancak teklif gelirse olumlu karşılarız. İran ile diyaloğun bölgdeki Arap devletlerinin endişelerini azaltacak barış içinde birlikte yaşamaya dair anlaşmaya varılması konusunda gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

