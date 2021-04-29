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29 Nis 2021 10:10

Katar'dan, Suudi Arabistan'ın 'İran' çıkışına destek

Katar'dan, Suudi Arabistan'ın 'İran' çıkışına destek

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, içinde İran'ın da bulunduğu uluslararası temellere dayalı diyalog içerikli dış politika çağrısına destek verdiğini söyledi.

Haber Global'e göre, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Twitter hesabından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin dünkü açıklamalarının yanında olduklarını paylaştı.

Al Sani, açıklamasında şunları kaydetti:

"BM sözleşmesine bağlılık, devletlerin egemenliğine saygı ve içişlerine müdahale etmeme, uygar ülkelerin temelleri olup, bölge ve dünyanın barış ve güvenliğinin korunması içinde bir emniyet güvencesidir. İçinde İran'ın da bulunduğu bölgede diyalog ve iyi komşuluk ilkeleri ve temellerine dayalı dış politika çağrısını destekliyoruz"

Suudi Arabistan resmi televizyon kanalına dün röportaj veren Bin Selman, "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız." ifadelerini kullanmıştı.

News Code 1894032
https://tr.mehrnews.com/news/1894032/

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