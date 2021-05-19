İran ile müzakere sürecinden umutluyuz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açılamada, İran ile bazı ön görüşmeler yapıldığını ve yürütülen müzakere sürecinden umutlu olduklarını söyledi.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Tahran'ın Riyad ile bölgesel ve ikili ilişkilerdeki sorunları çözmek için görüşmeler yapıldığını doğrulamıştı.

Hatipzade, "Fars Körfezi bölgesindeki iki Müslüman ülke arasındaki gerilimin hafifletilmesi, hem ulusların hem de bölgenin çıkarına olur. İki ülke arasında yaşanan sorunların çözülmesini memnuniyetle karşılıyoruz, bu konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ise Tahran-Riyad ilişkileri hakkında, "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız." demişti.