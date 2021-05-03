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3 May 2021 18:57

Denizli'de IŞİD şüphelisi yakalandı

Denizli'de IŞİD şüphelisi yakalandı

Denizli'de terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu IŞİD zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

TRT Haber

News Code 1894118
https://tr.mehrnews.com/news/1894118/

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