Denizli'de IŞİD şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu IŞİD zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
TRT Haber
Denizli'de terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu IŞİD zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
TRT Haber
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