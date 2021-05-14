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14 May 2021 10:21

İşgal rejimi Gazze saldırısını sürdürüyor

İşgal rejimi Gazze saldırısını sürdürüyor

Siyonist güçleri, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Önce kara operasyonu başlatıldığı ileri sürüldü, Daha sonra "Gazze’ye girildi" iddiasından geri adım atıldı, ancak karadan topçu atışlarıyla Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Arap medyasına göre, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksay'da Siyonist güçlerinin Filistinlileri hedef alan saldırılarıyla başlayan gerginlik devam ediyor.

Siyonist güçlerinden Gazze'ye yoğun saldırı

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler Siyonist güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, Siyonist güçlerinin bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.

Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Bayramda da durmayan Siyonist İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana şehit sayısı 109'a, yaralı sayısı 621'e yükseldi.

News Code 1894338
https://tr.mehrnews.com/news/1894338/

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