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14 May 2021 12:08

BM Güvenlik Konseyi, Filistin'i görüşmek üzere pazar günü toplanacak

BM Güvenlik Konseyi, Filistin'i görüşmek üzere pazar günü toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Filistin'deki olayları ve Siyonist Rejim'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için pazar günü toplanma kararı aldı.

Sputnik'e göre, ABD'nin BMGK'nin cuma günü toplanmasına itirazının ardından Konsey, bölgedeki gerginliğin ve yaşanan şiddetin pazar günü açık oturumda görüşülmesi konusunda uzlaştı.

ABD, BM Güvenlik Konseyinin mayıs ayı dönem başkanı Çin ile Konseyin geçici üyelerinden Norveç ve Tunus'un cuma günü toplantı yapılması talebine "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağı" gerekçesiyle itiraz etmişti.

BM Güvenlik Konseyi bu hafta 2 kez acil oturumda toplandı ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamadı.

Konsey, pazar günü yapılacak oturumla 3. kez toplanmış olacak.

News Code 1894342
https://tr.mehrnews.com/news/1894342/

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