Siyonist Rejim bayramın ikinci gününde de saldırmaya devam ediyor

Arap medyasına göre, Siyonist Rejim'in Gazze saldırıları Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de devam ediyor.

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.

Dün gece saatlerinde Siyonist güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombalamaya başladı.

Saldırılar, Gazze'de büyük yıkıma yol açtı, evler bombalandı. Bölgede elektrik kesildi. İşgal güçlerinin bombardımanında isabet alan evler yıkıldı. Bina enkazlarında arama kurtarma çalışması başlattı.

10 Filistinli daha şehit oldu

Saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.

Rejim güçlerinin saldırıları üzerine Gazze'den misilleme geldi. Filistin direniş grupları yapılan saldırılara misilleme olarak 100 roket ile karşılık verdi.