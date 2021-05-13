Ruhani, Katar Emiri ile Filistin'i görüştü

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, ikili ilişkiler, Siyonist Rejim'in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ve Yemen konusu ele alındı.

Ruhani bu görüşmede Filistin'deki son olaylara işaret ederek, “İslam ülkelerinin Filistin halkını savunmak, bu ülkenin özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı olmak ve son günlerde tanık olduğumuz Siyonist Rejim’in saldırganlığı ile düşmanca ve ırkçı eylemlerine karşı koymak için birlikte çalışması lazımdır.” dedi.

Filistin’ın İslam toprağının bir parçası olduğunu belirten Ruhani, “Siyonist güçlerinin Filistin ve Gazze halkına yönelik saldırıları bir an önce durdurulmalı. Artık bu masum insanların böyle zulüm görmesine izin vermemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İslam ülkelerinin Filistin konusunda yakın işbirliği yapması gerektiğinin altını çizerek, “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Filistin'deki son gelişmelerde daha aktif bir rol oynamalıdır, çünkü bu teşkilat öncelikle Filistin ve Mescid-i Aksa'daki kriz için kurulmuştur.” şeklinde konuştu.

Yemen'deki son duruma da değinen Ruhani, Yemen krizinin çözümünün askeri yöntem olmadığını ifade ederek, bu ülkedeki krizi çözmek için işbirliği ve çabalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Katar Emiri de bu görüşmede, İran'ın Filistin tutumunu takdir ederek, "Katar olarak Filistinlilere yönelik saldırıların kınanması ve sona erdirilmesi konusunda İran ile aynı görüşteyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan bu konuda etkili bir rol oynamasını istiyoruz." diye konuştu.