İran Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Nekbe' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı, Filistin'de Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nekbe gününün yıldönümünde aziz ve güçlü Filistin işgalci Siyonist Rejim’in başlattığı yeni cinayetleriyle karşı karşıya kalmıştır ve kan içinde olan Filistin’de ayaklanma var.

73 yıl önce, 14 Mayıs 1948'de Filistin halkı, uluslararası komplolarla ata topraklarından koparılarak evlerinden edildi ve Filistinlilierin yerine yabancı bir halk getirilerek terör rejimi kuruldu.

O tarihten beri Siyonistler işgal altındaki toprakları Filistin halkına ve bölgedeki Müslüman milletlere karşı bir terör üssüne dönüştürdü. Ve geçtiğimiz 70 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve bazı dünya güçleri bu kötü rejimi tam olarak desteklediler ve onların sınırsız cinayetlerine göz yumdu.

Siyonistler de sağlanan büyük destek sayesinde Filistin halkına ve bölge uluslarına karşı sayısız biçimde organize suç ve insanlık dışı eylem gerçekleştirdiler. Durmadan cinayet işleyen Siyonistler, uluslararası hukuk ve normları çiğneyerek tüm Filistin topraklarını zorla işgal ettiler, etnik yapıyı değiştirdiler, yerli halkları yerlerinden ettiler ve bu kutsal toprağın ana sakinlerini Siyonist göçmenlerle değiştirdiler.

Bugünlerde işgal rejiminin meşruiyeti daha da azalırken ne yazık ki, Kudüs’teki kutsal mekanlara yeni bir saygısızlık döngüsünün başlatıldığına ve evsiz Filistin halkının ırkçı rejim tarafından katledilmesine tanık oluyoruz. Şükürler olsun ki işgal rejimi yüce Allah’ın yardımıla, halk direnişinden ve Filistin İntifadası'ndan güçlü bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.

İran İslam Cumhuriyeti, işgalci rejimin Kudüs'teki masum Filistin yönelik yaptığı suç eylemlerini şiddetle kınarken, dünyadaki devletler ve uluslararası örgütlerden işgaliliğin sona erdirilmesi ve Siyonistlerin cinayetleri ve saldırılarının engellenmesi konusunda görevlerini yerine getirmesini istiyoruz."

İran'ın Filistin davasına verdiği desteği yineleyen Dışişleri Bakanlığı'nin açıklamasında, "Filistin sorununun tek çözümü halkın kendi kaderini belirleyebilmesi için Filistin'in ana sakinlerinden oluşan Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin katılımıyla referandum yapılmasıdır." denildi.

Söz konusu açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, sulta düzeninin kurduğu tüm komplolara ve Siyonist Rejim’in cinayetlerine yaptığı ortaklığa rağmen, Filistin'i İslam dünyasının bir parçası ve birinci önceliği olarak görmektedir. Dolayısıyla tüm Müslümanlardan ihtilaflarını bir kenara bırakıp tek ümmet çatısı altında işgalcilere karşı aziz Filistin'in haklarını savunmalarını istiyoruz. Aynı zamanda kutsal kent Kudüs'ün tamamen özgürleştirilmesine ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına kadar Filistin davasından sapmadan var güçleriyle cesur ve sabırlı Filistin halkının yardımına koşmalarını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.