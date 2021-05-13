Tel Aviv'i vurmak su içmekten daha kolay

Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre, İslami Direniş Hareketi (Hamas)’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Filistin halkını savunma konusunda işgalci İsrail karşısında kırmızı çizgilerin ve kutsal angajman kurallarının olmadığını söyledi.

Ebu Ubeyde, Tel Aviv’i, Dimona’yı, Kudüs’ü, Askalan’ı, öncesini ve sonrasını vurma kararının kendileri için “su içmekten daha kolay” olduğunu ifade etti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci düşmana düzenledikleri füze saldırılarının onda birinin dahi Filistin Nekbesi’nden bu yana Arap ülkeleri tarafından yapılmadığına işaret etti.

Bu savaşta Filistin halkının tüm sahalarda omuz omuza verdiğini ve sahanın şartlarına göre değişik düzeylerde işgal güçleriyle çatıştığını belirten Ebu Ubeyde, Batı Şeria’daki Filistinlilerden işgal güçlerine karşı ayağa kalkmalarını istedi ve kendilerinin de Batı Şeria’nın intifadasını tüm güçleriyle destekleyeceklerini bildirdi.

İşgalcilere de seslenen Ebu Ubeyde, “Tüm dünya bütün öfkenizi masum insanların, çocukların, kadınların ve sivil tesislerin üzerine boşalttığınızı, hayal kırıklığınızı ve utancınızı gördü” dedi.

İşgalcilere “Dilediğiniz kadar güç sevk edin” diyen Ebu Ubeyde, işgalci düşmanlar için çeşitli ölümler hazırladıklarını, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin İslam ümmeti adına bedel ödediğini söyledi.